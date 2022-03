GVS approva bilancio 2021. Focus su crescita organica e per M&A

GVS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha chiuso il 2021 conpari a 338,1 milioni di euro, rispetto ai 363,3 milioni del 2020, confermando la ripresa del trend positivo nel quarto trimestre dell'anno. Il risultato della divisione Health and Safety nel 2021 e nel 2020 è stato guidato dai livelli di consumo straordinari delle "" derivante dalla pandemia. Ida questo effetto sono pari a 287 milioni di euro, in crescita di circa il 9% rispetto al 2020 e con un CAGR 2019-2021 del 12%.L'dell'effetto delle vendite straordinarie di disposable mask è pari a 86 milioni di euro nel 2021 (rispetto a 85 milioni di euro nel 2020 e con un CAGR 2019-2021 del 18%), ilè pari a 75,4 milioni di euro (rispetto a 87,2 milioni di euro del 2020), laè pari a -107,8 milioni di euro (incluso effetto IFRS 16 per 11,4 milioni, 8,8 milioni al 31 dicembre 2020) rispetto alla posizione positiva di 31,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020, in incremento principalmente per l'acquisizione del 100% di RPB ad agosto 2021 per 129,2 milioni di euro e relativo earn-out di 19,7 milioni di euro."Il 2021 è stato un anno che ha presentato, grazie a una gestione attenta e puntuale abbiamo confermato il nostro trend dei risultati economici che si colloca sui livelli più alti nel confronto con tutti i nostri principali comparables di mercato", ha commentato l'. "Il 2022 si conferma un altro anno estremamente complicato per le questioni energetiche e di supply chain e dovrà essere monitorato con estrema attenzione - ha aggiunto - Il nostro obiettivo è di continuare a perseguire risultati eccellenti e una crescita solida e costante tanto organica che attraverso nuove acquisizioni. Crediamo fermamente che questo mix sia ancora oggi la formula vincente anche per affrontare periodi cosi turbolenti".La proposta di destinazione dell'utile generato nell’esercizio 2021, a supporto della strategia di crescita del gruppo. La società monitora quotidianamente il contesto geopolitico e la situazione in Russia per valutare i potenziali effetti futuri diretti e indiretti, spiega una nota, e attualmentefinanziaria del gruppo nei confronti delle areeinteressate è marginale ed è intorno alloPer il 2022 la previsione di GVS è quella di consolidare una "" rispetto al 2021, assorbendo quindi positivamente la riduzione dei valori straordinari registrati in corso di anno per la vendita di disposable mask, anche grazie al contributo positivo delle acquisizioni più recenti. In termini diper effetto delle stesse acquisizioni.L'della società è di raggiungere un CAGR dell'11% in termini die di un 7% di crescita perrispetto al 2019, ultimo anno di riferimento prima degli effetti straordinari legati al Covid19. "L'obiettivo conferma la strategia di crescita per acquisizioni in aggiunta al consolidamento del trend di sviluppo organico", viene sottolineato.