Iliad chiude 2021 in forte crescita: superati 8,5 milioni di utenti in Italia

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2021 coned una. L'operatore mobile francese ha archiviato il periodo con una 802 milioni di euro ed undi euro.L'azienda ha contribuito allo sviluppo del settore mobile in Italia, condi euro, principalmente destinati all'implementazione della propria infrastruttura di rete radio mobile in tutto il Paese concon con oltre 3.500 punti vendita, di cui 25 flagship store, più di 1.200 iliad Corner, oltre 2.000 iliad Express presso la GDO e più di 350 iliad Point in edicole e tabaccherie.Nel complesso, ilsi conferma iled ha chiuso l'esercizio 2021 con undi euro e una 2,95 miliardi.