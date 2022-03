L'indice dei titoli bancari in Italia è effervescente (+2,05%), brilla Intesa Sanpaolo

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 2 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 8.706,4, dopo un esordio a 8.568,9.Nel, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,42%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,38%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,76%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo del 2,23%.In luce, con un ampio progresso del 2,10%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,97%.Tra i titoli adell'indice bancario, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dell'1,33%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,78%.