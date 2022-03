L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+0,88%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Rialzo per il, che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a 151.736,8, in aumento di 1.323,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 835, dopo aver avviato la seduta a 822.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,06%.Tra le azioni del, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,56%.Risultato positivo per, che lievita del 2,98%.Tra le azioni del, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,27% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,54% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,35%.