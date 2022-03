Matica Fintec, nel 2021 fatturato in crescita a doppia cifra

Matica Fintec

(Teleborsa) -archivia il 2021 con unche si attesta a 14,5 milioni, in crescita del 21% rispetto ai 12 milioni al 2020, in un contesto pandemico caratterizzato da grandi difficoltà a livello globale.L’ EBITDA , pari a 3,3 milioni, cresce del 45% rispetto all’anno precedente (Euro 2,2 milioni nel 2020), con una marginalità sul fatturato superiore al 22,6% che supera anche i livelli pre pandemici del 2019. Il(EBIT) si attesta a 2 milioni, più che triplicato rispetto ad un valore di 0,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2020.La società chiude l’esercizio in positivo conpari a 1,2 milioni, un valore superiore di circa 24 volte contro i 50 mila euro dell’esercizio precedente.che risulta positiva (cassa) per 1,8 milioni, rispetto ad una posizione debitoria pari a 0,4 milioni al 31 dicembre 2020 e Euro 0,3 milioni al 30 giugno 2021.