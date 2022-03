MEF, emissione di un nuovo CCTeu

(Teleborsa) - Ilcomunica di aver affidato a BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo– scadenza 15 ottobre 2030. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.Si precisa che l’annuncio dei titoli e dei quantitativi in offerta nelle aste di titoli a medio–lungo termine previste per il prossimoavverrà tenendo conto dell’operazione annunciata.