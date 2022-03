MEF, Guerra: per il 2022 crescita PIL al 3%, c'è rischio stagflazione

(Teleborsa) - L'economia italiana continuerà ad avere un andamento "positivo" ma lasarà "attorno al 3%", rivista quindi al ribasso rispetto alle stime dell'autunno che indicavano nellaun aumento delper quest'anno del 4,7%. È quanto ha affermato il sottosegretario all'Economia,, ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24 sottolineando che il quadro è incerto e che le stime sono ancora in via di definizione. Più che di recessione – ha spiegato – il rischio è quello di "", ovvero di livelli di crescita minimi caratterizzati però da una significativa inflazione.Guerra ha parlato anche dell'ultimo decreto approvato per far fronte al. "Ho letto delle critiche al decreto fatto perché, ad esempio sui, riguarda solo il mese di aprile, ma proprio perché siamo in una situazione che evolve molto rapidamente in un senso o nell'altro, è giusto che il governo monitori la situazione", ha affermato Guerra. "Per gli aspetti sugliè giusto che siano più di uno, mirati, proprio per rispondere alle esigenze che si pongono. Sui carburanti, costi energia e carrello della spesa possono arrivare altri interventi se la situazione rimane come descritta", ha aggiunto."La prospettiva del taglio dellesul carburante per aprile è temporanea – ha spiegato infine la sottosegretaria –. Noi abbiamo un meccanismo con 2 strumenti: un decreto legge e un decreto ministeriale che è più agile e si può fare in tutti i casi in cui idei carburanti, aumentando, portano su ilche può essere utilizzato per il taglio delle accise, ma si potrà fare anche nei mesi futuri se sarà necessario".