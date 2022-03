Pioggia di acquisti a Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -chiude la sessione in rialzo, la prima della settimana dopo il giorno di festività della vigilia. Gli investitori guardano ai commenti del presidente, sulle azioni di intervento contro un eccessivo rialzo dell'inflazione negli USA.L'indice giapponeseavanza dell'1,48, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 14 di questo mese, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.Ottima la prestazione di(+2,08%) dove spicca la performance di Alibaba che ha annunciato l'aumento del suo piano di buyback ; con analoga direzione, in rialzo(+0,94%).In lieve ribasso(-0,31%); sale(+0,82%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,44%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,36%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,32%.Il rendimento dell'tratta 0,22%, mentre il rendimento delè pari 2,84%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 52,7 punti).