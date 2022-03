Portobello, risultati 2021 in forte crescita

Portobello

(Teleborsa) -continua la fase di forte crescita registrando, nel 2021, undi 88,2 milioni di euro (+37,8% rispetto a 64,0 milioni al 31 dicembre 2020).L’ EBITDA consolidato, pari a 16,5 milioni al 31 dicembre 2021, è in miglioramento rispetto al valore al 31 dicembre 2020 (10,9 milioni, con una variazione del 52%). L’consolidato registra una variazione positiva del 61,9% attestandosi a 13,9 milioni contro gli 8,6 milioni del 31 dicembre 2020.Ilconsolidato al 31 dicembre 2021 si attesta a 8,8 milioni, anch’esso in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2020 chiusosi a 6 milioni, con incremento del 48,1%.Lacomplessiva è passiva per 17,3 milioni di Euro (passiva al 31 dicembre 2020 per 13,9 milioni di Euro), mentre la PFN corrente è passiva per 4,1 milioni di Euro. Tale variazione - spiega la società nella nota dei conti - è principalmente dovuta agli importanti investimenti realizzati dalla società sulle aperture dei nuovi punti vendita, sulla nuova struttura logistica, sulle acquisizioni e sul piano di comunicazione nazionale.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’di destinare l’utile di esercizio di Portobello S.p.A., pari a Euro 9.076.811, a riserva legale per Euro 17.160 e a riserva straordinaria per Euro 9.059.651.