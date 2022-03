Ryanair vara la "Pathway to Net Zero"

Ryanair

(Teleborsa) - E' stata ribattezzatala strategia emanata daper diventare carbon neutral nel 2050. Il percorso, mirato a ridurre le emissioni di carbonio e l'impatto delle operazioni sull'ambiente, prevede quattro pilastri fondamentali:attraverso un maggiore uso di carburanti sostenibili per l'aviazione (Saf);attraverso miglioramenti tecnologici e operativi;attraverso la compensazione e altre misure economiche;attraverso l'introduzione di una migliore gestione del traffico aereo.Con oltre un terzo della decarbonizzazione legata al maggiore utilizzo di Saf, Ryanair sta lavorando con l'Ue e i fornitori di carburante per accelerare la fornitura di carburante sostenibile per l'aviazione. In questo contesto, la compagnia ha istituito il Ryanair Sustainable Aviation Research Centre in collaborazione con il, che porterà avanti ricerca, sistemi di propulsione degli aerei a zero emissioni di carbonio e mappatura del rumore.Ryanair continuerà a investire in nuove tecnologie e aeromobili, come sostenuto dal suo impegno di 22 miliardi di dollari per l'acquisto di 210 Boeing 737-8200 Gamechanger. Ad oggi la low cost ha preso in consegna 55 velivoli Gamechanger, che trasportano il 4% di passeggeri in più, riducono il consumo di carburante e di Co2 del 16% e abbassano le emissioni di rumore del 40%.