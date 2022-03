Sabaf, ricavi record nel 2021. Dividendo 0,60 euro

Sabaf

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso l’esercizio 2021 con ricavi record a 263,3 milioni di euro, superiori del 42,4% rispetto ai 184,9 milioni di euro del 2020.L' EBITDA è stato di 54,1 milioni di euro (20,6% del fatturato), in crescita del 45,9% rispetto ai 37,1 milioni di euro dell’anno precedente (20,1% del fatturato) e l’EBIT ha raggiunto i 37,5 milioni di euro (14,2% del fatturato) con un incremento dell’86,7% rispetto ai 20,1 milioni di euro del 2020.Ildell’esercizio 2021 si è attestato a 23,9 milioni di euro (+71,2% rispetto ai 14 milioni di euro del 2020).Al 31 dicembre 2021 l’è pari a 67,6 milioni di euro (56,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020), mentre il patrimonio netto ammonta a 122,4 milioni di euro (117,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020).Il Consiglio di Amministrazione proporrà agli azionisti la distribuzione di un(nel 2021 è stato pagato un dividendo di 0,55 euro) per le azioni che risulteranno in circolazione al 31 maggio 2022 (record date), con l’esclusione, quindi, delle azioni proprie in portafoglio a quella data. Lo stacco della cedola è previsto per il 30 maggio e la data di pagamento è fissata per il 1° giugno.Per l'anno in corso, il Gruppo ha elaborato una previsione diin un range compreso tra i 275 e i 280 milioni di euro, in crescita del 5-6% rispetto al 2021, e unain linea con i valori medi storici. "L’andamento delle vendite e il flusso degli ordini ricevuti nei primi mesi dell’anno avvalorano tali stime" - spiega la società nella nota dei conti - aggiungendo che "ad oggi non hanno subito rallentamenti".