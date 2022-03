Sotto la parità l'indice del settore alimentare italiano (-0,47%), scambi negativi per Newlat Food

comparto alimentare a Piazza Affari

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

mid-cap

B.F

Ftse SmallCap

Newlat Food

Enervit

Orsero

(Teleborsa) - Ilsta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre ilè senza direzione.Ilha esordito a quota 113.661,8, e tratta ora a 112.839,3, con un ribasso di 532,6 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 524, dopo aver iniziato gli scambi a 525.Tra leitaliane, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,55%.Tra le azioni del, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 3,01% sui valori precedenti.Vendite su, che registra un ribasso del 2,20%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,12%.