STAR Conference 2022 al via: oltre 1.500 meeting tra società e investitori

(Teleborsa) - Oltregliper lee le 12 società internazionali quotate su altri mercati Euronext presenti, con oltre 170 investitori in rappresentanza didi cui il 50% estere (Francia 18%, Svizzera 13%, Germania 5%, UK 5%, Paesi Nordici 3%, Spagna 2%, Stati Uniti 1%, Cina 1%, altro 2%) e con oltre 70 analisti. Sono i numeri della ventunesima edizione della, evento in cui società quotate su Euronext STAR Milan incontrano investitori italiani e internazionali.quotate su altri mercati Euronext sono state invitate a partecipare a questa edizione della conference e a incontrare gli investitori. In particolare, le società e gli investitori tornano dal 22 al 24 marzo, sede di Borsa Italiana, dopo 2 anni di incontri virtuali. Il 25 marzo è dedicato invece ai meeting in digitale.Nato nel 2001 con l'obiettivo di valorizzare le Small&Mid Cap eccellenti,quotate con una capitalizzazione complessiva pari a circa 60,9 miliardi di euro (dati al 28/02/2022). Le società STAR soddisfanoin termini di liquidità, trasparenza e corporate governance e si distinguono per una chiara visione strategica, un buon posizionamento competitivo, solidi dati economico-finanziari e una forte attenzione ai temi di sostenibilità.Molto importante è la presenza degliall'interno del capitale delle STAR: l’82% della quota di capitale detenuta da investitori istituzionali è, infatti, rappresentata da investitori esteri. In ordine di Market Value per area geografica: Europa continentale 29%, Stati Uniti 28%, Italia 18%, UK 17%, Paesi Nordici 7%, altro 1%. Sonoe, in ordine di Market Cap, i principali sono: Industrials, Financials, Health Care, Technology, Consumer Discretionary, Utilities, Consumer Staples, Real Estate, Basic Materials e Telecommunications.Le società quotate su Euronext STAR Milan chealla Conference sono: Abitare In, Aeffe, Aeroporto di Bologna, Alkemy, Antares Vision, Aquafil, Arnoldo Mondadori Editore, Avio, B&C Speakers, Banca Ifis, Banca Sistema, Be, Cairo Communication, Carel Industries, Cellularline, Datalogic, DeA Capital, El.En., Elica, Emak, Equita Group, Esprinet, Eurotech, F.I.L.A, Fiera Milano, Garofalo Health Care, Gefran, Gruppo MutuiOnline, IGD - SiiQ, Illimity Bank, Irce, Italmobiliare, IVS Group, MARR, Neodecortech, Newlat Food, Openjobmetis, Orsero, PharmaNutra, Piovan, Prima Industrie, Reply, Sabaf, SAES Getters, Salcef Group, Sanlorenzo, SECO, SeSa, Sogefi, Tamburi Investment Partners, Tesmec, Tinexta, TXT e-solutions, Unieuro, WIIT, Zignago Vetro.Le società quotate su Euronext STAR Milan chealla Conference sono: BB Biotech, Biesse, Cembre, Cementir Holding, d’Amico International Shipping. Partecipano alla STAR Conference anchequotate sui mercati di Euronext Parigi, Bruxelles, Dublino e Lisbona: ABC – arbitrage, Bonduelle, Chargeurs, CTT Correios de Portugal, Dalata Hotel Group, Ekinops, Greenyard, Groupe Gorge’, I-RES REIT, Maisons Du Monde, Unifiedpost Group, Wavestone.della STAR Conference 2022 sono: Alantra, Banca Akros, Bestinver, CFO SIM, Equita, Exane BNP Paribas, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Stifel.