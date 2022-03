Startup cleantech, Vodafone Italia è il nuovo corporate partner di Zero

Eni

(Teleborsa) -, acceleratore di startup cleantech nato dalla volontà di CDP di creare una Rete Nazionale di Acceleratori fisici ad alta specializzazione, si arricchisce di unsosterrà infatti la crescita e lo sviluppo delle migliori startup in ambito cleantech, ovvero delle tecnologie per ridurre l'impatto ambientale. ZERO è stato lanciato da CDP Venture Capital,come main partner attraverso la scuola d'impresa Joule,eded è già supportato dai corporate partnerIl grupposi è impegnato ad azzerare le proprie emissioni di gas a effetto serra e quelle da energia elettrica acquistata entro il 2030 e a raggiungere l'obiettivo di emissioni zero (net zero) entro il 2040. In, prima tra le aziende di telecomunicazioni, Vodafone haproprie di gas a effetto serra. La rete europea di Vodafone è oggi alimentata da elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Vodafone Italia entra ora a far parte di ZERO per daree allo sviluppo di competenze e imprenditorialità in Italia in ambito cleantech.La call per startup dell'acceleratore è oggi aperta: ZEROe a "impatto zero" per l'ambiente con tecnologie, prodotti e servizi in grado di contribuire a raggiungere la neutralità climatica. Le startup possono candidarsi entro il 1° aprile direttamente online.