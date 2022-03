Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banca Mediolanum

CNH Industrial

Poste Italiane

Intesa Sanpaolo

Amplifon

Saipem

DiaSorin

Interpump

Maire Tecnimont

Sesa

Sanlorenzo

Illimity Bank

Brunello Cucinelli

Seco

Antares Vision

Mutuionline

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. I riflettori restano sempre puntati sul conflitto in Ucraina dove non ci sono progressi diplomatici e sullaha aperto a giri di vite più aggressivi per frenare l'inflazione Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,101. Lieve calo dell', che scende a 1.927,1 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%, ma resta in area 110 dollari.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +153 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,03%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,61%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,45%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,53%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,78%, a 24.485 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,74%.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,64%.Svettache segna un importante progresso del 2,26%.Vola, con una marcata risalita del 2,22%.Brilla, con un forte incremento (+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,46%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,40%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,36%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,54%),(+3,70%),(+2,95%) e(+2,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,63%.Seduta negativa per, che scende del 2,97%.Sensibili perdite per, in calo del 2,51%.In apnea, che arretra del 2,47%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,1%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,1%; preced. 9,9%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 5,9%; preced. 5,5%)15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -4,5%).