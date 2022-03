Wall Street chiude in calo dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale debolezza in chiusura a Wall Street, dopo che ilsi è mostratoannunciando che la banca centrale americana è decisa ad agire più rapidamente sui tassi di interesse negli Stati Uniti.Ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,58%, troncando così la scia rialzista sostenuta da cinque guadagni consecutivi, iniziata il 14 di questo mese, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.461 punti. In frazionale calo il(-0,31%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,01%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,79%),(+0,85%) e(+0,68%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,76%) e(-0,66%).Tra i(+1,81%),(+1,54%),(+1,26%) e(+1,25%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,60%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,34%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,85%.Tra i(+4,66%),(+2,17%),(+1,74%) e(+1,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,13%.In apnea, che arretra del 5,67%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,86%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,47%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -4,5%)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,35 Mln barili)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 214K unità)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,6%)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -218 Mld $; preced. -214,8 Mld $)14:45: PMI manifatturiero (atteso 55,8 punti; preced. 57,3 punti)14:45: PMI servizi (atteso 56 punti; preced. 56,5 punti).