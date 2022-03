A2A verso emissione bond fino a 1 miliardo entro 31 maggio

A2A

(Teleborsa) - Il CdA di, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha autorizzatonon subordinati, non garantiti e non convertibili, a valere sul proprio Programma EMTN da 6 miliardi di euro costituito nel 2012, fino a un, entro il 31 maggio 2022. È prevista la possibilità di emettere anche titoli obbligazionari green e sustainability-linked.Le emissioni dei prestiti obbligazionari saranno destinate, tra l'altro, per, nonché essere utilizzati per una o più operazioni di liability management. La decisione, spiega una nota, si inquadra nel contesto della strategia finanziaria del gruppo A2A finalizzata anche a garantire una gestione efficiente dei profili di rimborso del gruppo, ad allungare la vita media del debito e a sostenere il credit rating.