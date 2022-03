Borsa di Mosca, da 24 marzo riprende trading di 33 azioni del MOEX

(Teleborsa) - Dopo la ripresa degli scambi delle obbligazioni di prestito federale (OFZ), la Borsa di Mosca compie un altro passo verso un ritorno alla normalità. La Banca di Russia ha infatti deciso chedalle 9:50 alle 14:00 ora di Mosca. Ci sarà un divieto di vendita allo scoperto per questi titoli. Le negoziazioni sul mercato dei derivati ??per l'indice e le singole azioni incluse in esso si terranno dalle 10:00 alle 14:00 ora di Mosca, come di consueto.Il MOEX è il principale indice del mercato azionario russo dei titoli denominati in rubli. Le azioni sulla Borsa di Mosca sono state, il giorno seguente l'invasione russa dell'Ucraina. In seguito, la banca centrale ha sospeso gli scambi in quanto le sanzioni occidentali hanno messo in subbuglio i mercati.dal provvedimento sono: AFKS, AFLT, ALRS, CBOM, CHMF, DSKY, ENPG, FEES, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SBERP, SNGS, SNGSP, TATN, TATNP, TRNFP, VTBR.