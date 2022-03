Eurizon, Calvetti: "Necessario accelerare investimenti in fonti rinnovabili ed efficienza energetica"

(Teleborsa) - "L'attuale contesto geo-politico sta costringendo i diversi Paesi, in particolare europei, ad affrontare il trade off tra transizione energetica e sicurezza delle fonti energetiche. In uno scenario di domanda sempre crescente di energia, che non ci aspettiamo rallentare, è necessario quindi, ancora più di prima accelerare verso gli investimenti in fonti rinnovabili ed efficienza energetica e il piano RePower EU rappresenta un pilastro importante per il futuro. E in questo scenario, gli investimenti in soluzioni e tecnologie per combattere il cambiamento climatico, acquistano ancora più centralità anche nella definizione degli obiettivi Net Zero". È quanto ha affermatonel suo intervento alorganizzato dall'in partnership conNell'ambito del percorso di rafforzamento dell'impegno di Eurizon sugli investimenti ESG, la SGR – spiega Intesa Sanpaolo in una nota – ha aderito nel 2021 all'iniziativa, che raggruppa a livello mondiale le società di gestione del risparmio impegnate a sostenere l'obiettivo di emissioni nette zero di gas serra entro il 2050, per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius. Inoltre, è entrata nell'l'organismo europeo per la collaborazione degli investitori sul cambiamento climatico che agiscono per favorire la riduzione delle emissioni di carbonio.