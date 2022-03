Gruppo FS Italiane sigla ipotesi accordo con sindacati sul contratto

(Teleborsa) -ha siglato, che si allinea all'intesa sul contratto collettivo per la Mobilità/Area attività ferroviarie sottoscritta da AGENS e dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, FAST Confsal e ORSA FERROVIE.Si tratta di una ulteriore tappa dell’intenso percorso relazionale volto al progressivo superamento delle ricadute negative della pandemia su imprese e lavoratori. Sono state anche poste le basi per il più ampio obiettivo di revisione della struttura contrattuale in vista del prossimo rinnovo.Fra lel’introduzione di un percorso die la possibilità di attivare specificiRiconosciutiper un importo mensile medioe, a copertura del periodo 1° gennaio 2021-30 aprile 2022, un importopari aE' statoquale leva strategica per l’ingaggio e il benessere dei lavoratori e per l’incremento della produttività aziendale: previstoper la previdenza complementare e per l'assistenza sanitaria integrativa, per una somma che sale a. Istituito anche uno specifico Osservatorio per lo sviluppo sia del welfare sia delle iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.Per tener conto dell’per assicurare i servizi di mobilità per il Paese, è stato sottoscritto un accordo per il riconoscimento di, utilizzabile in quota parte per