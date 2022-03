IGD delibera la sua prima emissione senior green

Immobiliare Grande Distribuzione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diSIIQ ha deliberato in data odierna l'emissione di un, fino all’importo massimo di 500 milioni di euro, da emettersi, in base alle condizioni di mercato, entro il 31 luglio 2022.Da offrire, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (con esclusione degli Stati Uniti d’America, ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificato).