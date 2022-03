Immsi, utile 2021 più che raddoppiato a 35,4 milioni. Dividendo di 3 centesimi

Immsi

Piaggio

(Teleborsa) -, holding italiana quotata su Euronext Milan e controllata dalla famiglia Colaninno, ha chiuso il 2021 cona 1.709,6 milioni di euro, in crescita del 24,2% (il miglior risultato registrato dal 2009), undi 230,5 milioni di euro, in aumento del 23,8%, e unpositivo per 35,4 milioni di euro (15,8 milioni di euro nel 2020), inclusivo della quota dei minorities pari a 23,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021 (6,1 milioni di euro nel 2020). Glisono stati di 165 milioni di euro, +15,2% rispetto all'anno precedente. Laconsolidata è pari a -764,2 milioni di euro, in miglioramento di 38,7 milioni di euro rispetto ai -802,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020 per effetto del positivo andamento del business e dellìattenta gestione del capitale circolante.Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti di distribuire un, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto, pari a complessivi 10.215.900 euro (nessun dividendo nell'esercizio precedente). La data di stacco della cedola n. 13 è il giorno 16.05.2022, record date 17.05.2022 e data di pagamento 18.05.2022.Con riguardo all'evoluzione della crisi tra, Immsi afferma che "l'estrema diversificazione geografica delle vendite fa sì che al 31 dicembre 2021del gruppo in quest'area sia sostanzialmente nulla (0,05% in termini di fatturato)".Per quanto riguarda la guidance per il 2022, viene affermato che: in merito alproseguirà anche nel 2022 il suo percorso di crescita; con riferimento al, pur in un quadro ancora incerto, nei prossimi mesi si svilupperanno gli avanzamenti di produzione relativi alle commesse acquisite e continueranno le attività commerciali in tutti i business in cui opera la società; con riferimento al, nonostante l'impatto negativo del Covid-19, si prevede un graduale ritorno alla normalità.