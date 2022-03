Net Insurance, utile 2021 sale a 11,5 milioni. Battista: risultati da incorniciare

Net Insurance

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2021 conpari a 149,3 milioni di euro, in aumento del 26,8% rispetto all'esercizio precedente. Il dato sul fatturato ha superato il target di 134 milioni di euro previsto dal Piano Industriale, pur nell'incertezza della pandemia. La, sia nel segmento Danni, con premi pari a 75,5 milioni di euro (+21,7% anno su anno) che nel Vita, dove la raccolta si è attestata a 73,8 milioni di euro, in crescita del 32,5%. L'è di 11,5 milioni di euro, in aumento del 51% e poco sopra gli 11,3 milioni di euro previsti nel Piano."I risultati finanziari e non finanziari raggiunti nel 2021- ha affermato- Tutti gli indicatori testimoniano la resilienza complessiva, la solida posizione economica e patrimoniale del gruppo nonché la comprovata capacità di generare valore per gli azionisti e gli altri stakeholders mediante il presidio di aree di business ormai diversificate". "Net Insurance è oggi preparata ad affrontare le sfide presenti e future del mercato, facendo leva su una visione industriale chiaramente definita - ha aggiunto - Ma questo è solo l’inizio. I mesi che verranno saranno caratterizzati anche dalla, che traccerà il percorso dell'azienda fino al 2025. Siamo pronti ad una nuova fase di crescita redditizia e sostenibile".Ilconsolidato ha raggiunto gli 88,8 milioni di euro, con un incremento dell'11,3% rispetto all'anno precedente. In termini di solvibilità, il gruppo chiude l'esercizio con un livello dipari a 180,7%, superiore di 3,5 p.p. rispetto al 2020 e oltre il range del target di Piano. il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea undi 0,1711 euro per azione. Complessivamente l'importo destinato a dividendi, tenuto conto delle azioni proprie detenute, ammonta a 2,8 milioni di euro.Per quanto riguarda il 2022, nel mercato dellal'obiettivo sarà quello di consolidare la leadership raggiunta, conservando buoni equilibri tra redditività e crescita. Nel segmento dellaproseguiranno le attività per ampliare la rete attraverso la firma di nuovi accordi. In continuità con il 2021, il canale deipunta a dar vita a un'offerta ampia e verticale. Con riferimento al, accelererà il processo di valorizzazione dell'offerta di un catalogo prodotti full digital grazie al supporto di strumenti e piattaforme digitali. A giugno verrà presentato il nuovo Piano Industriale.