Piazza Affari piatta. Europa in calo

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Molte le questioni al centro dell'attenzione degli investitori, a partire dallo della guerra in Ucraina: ilè atteso in Europa per colloqui con i leader europei sull'invasione russa dell'Ucraina. È probabile che annunci piani per ulteriori sanzioni contro Mosca e probabilmente farà pressioni sui leader europei per boicottare il petrolio russo.Focus oggi del mercato sul, titolare delle Finanze nel governo Tory di Boris Johnson, atteso alla Camera dei Comuni per il cosiddetto Spring's Statement: tradizionale aggiornamento di bilancio di primavera che nella tradizione parlamentare inglese segue di qualche mese la presentazione finanziaria in autunno.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%: il dollaro ha continuato a rafforzarsi successivamente al discorso da falco del presidente della Fed, Jerome Powell , all'inizio di questa settimana, in cui ha segnalato che la banca centrale potrebbe aumentare i tassi di interesse di oltre 25 punti base, nelle prossime riunioni, se i funzionari riterranno necessario domare l'inflazione. Il biglietto verde si rafforza anche contro la sterlina che dal canto suo non beneficia della possibilità di nuovi rialzi al costo del denaro condegli ultimi 30 anni. Laha alzato i tassi di interesse, la scorsa settimana, una mossa per combattere questi alti livelli di inflazione.Lieve aumento dell', che sale a 1.934,1 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,59%.Si riduce di poco lo, che si porta a +151 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,99%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,49%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,30%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,38%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.487 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso il, che perde lo 0,20%, scambiando a 26.767 punti.

di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,29%.Effervescente, con un progresso del 3,42%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,31%.In luce, con un ampio progresso dell'1,89%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,18%.Sensibili perdite per, in calo del 2,11%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%.di Milano,(+2,38%),(+2,14%),(+2,07%) e(+1,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,01%.In apnea, che arretra del 2,53%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,08%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,00%.Tra i dati08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,1%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,1%; preced. 9,9%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 5,9%; preced. 5,5%)15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -4,5%).