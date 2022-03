PIL, Franco: "Revisione sostanziale stime crescita Italia. Inflazione continuerà a salire"

(Teleborsa) - "L'attività economica rallenterà, per l'Italia la revisione rispetto alle ultime stime della Commissione europea (4,1%) potrebbe essere rilevante, e l'inflazione continuerà a salire". E quanto ha affermato ilparlando delle conseguenze della guerra al. A livello europeo – ha spiegato Franco – "il rischio è che la ripresa sia messa a rischio da scossoni dei mercati finanziari"."È un momento critico in cui – ha proseguito Franco – di fronte al peggioramento delle prospettive, la politica economica fronteggia sfide notevoli e difficili scelte. Servono coesione a livello nazionale, coordinamento a livello europeo e politiche lungimiranti. È essenziale che la ripresa non perda forza propulsiva e che venga mitigato l'impatto dello shock energetico sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla competitività delle imprese".Per il ministro dell'Economia è "importante che l'attuale situazione di emergenza dovuta alla guerra in Ucraina non ci faccia perdere di vista che gli, ancor più adesso che le prospettive sono meno favorevoli".Riferendosi in particolare alFranco ha sottolineato come per metterci alle spalle 25 anni di stagnazione sia "essenziale assicurarci che il Piano, e in generale tutte le riforme e gli investimenti, siano adottati rapidamente e con efficacia per alzare il nostro potenziale di crescita".Fra le sfide più immediate, Franco ha indicato le, accanto alle quali per il ministro "è altrettanto importante" diversificare le fonti energetiche, anche ricorrendo, nell'immediato, a petrolio e carbone, diversificando le forniture di gas e aumentando gli investimenti nei giacimenti di gas nel territorio nazionale e gestendo i problemi di stoccaggio".La– ha concluso il ministro – "è ancora più importante e va realizzata velocemente".