Pioggia di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,74% sul; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.512 punti.Effervescente il(+1,94%); con analoga direzione, in rialzo l'(+1,36%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,45%),(+2,01%) e(+1,60%). Il settore, con il suo -0,66%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,75%),(+2,24%),(+2,18%) e(+2,11%).(+18,85%),(+7,91%),(+6,52%) e(+6,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,76%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,45%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,79%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -4,5%)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,35 Mln barili)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 214K unità)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,6%)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -218 Mld $; preced. -214,8 Mld $)14:45: PMI manifatturiero (atteso 55,8 punti; preced. 57,3 punti)14:45: PMI servizi (atteso 56 punti; preced. 56,5 punti).