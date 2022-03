Seduta tonica per l'indice dei beni personali italiano (+1,42%)

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in tono positivo nonostante l'intonazione prudente mostrata dalIlha aperto a 87.446,7, in aumento di 1.233,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare con debolezza a 1.325, dopo aver avviato la seduta a 1.333.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,78%.