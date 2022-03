Si muove in territorio negativo il settore utility italiano (-1,09%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Hera

Italgas

Terna

Ftse MidCap

IREN

Acea

ERG

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 34.006,3, in diminuzione di 368,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 355, dopo aver avviato la seduta a 359.Tra le azioni più importanti del comparto utility di Milano, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dell'1,44% rispetto alla seduta precedente.Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%.Tentenna, che cede lo 0,59%.Tra le azioni del, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,52%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,10%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,88%.