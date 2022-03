Technogym, utile sale a 51,2 milioni. Non ha significativa esposizione in Russia

Technogym

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha registratopari a 611,4 milioni di euro nel 2021, con un progresso del 20% rispetto al 2020 (+20,5% a cambi costanti) grazie ad un'ulteriore crescita del segmento di clientela BtoC ed a una decisa. Confermata larispetto allo scorso esercizio (+17,9% anno su anno) in virtù dell'ampia gamma di prodotti e servizi Technogym in linea con la solida domanda di training at-home.L'è pari a 107 milioni di euro, in aumento di 10,5% rispetto ai 96,9 milioni del 2020. L'impatto dei costi delle materie prime, della logistica e dell'energia è stato limitato dall’incremento dei volumi e dai due incrementi dei prezzi di vendita finalizzati nel corso dell'esercizio. L'è pari a 51,2 milioni di euro, in aumento del 17,9%. Laè pari a +96 milioni di euro a fine anno, in ulteriore miglioramento rispetto ai +59 milioni del 2020. Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea il pagamento di unpari a 0,16 euro per azione."Nel 2021 Technogym ha messo in campo glicon l'obiettivo di supportare gli operatori di settore ad evolvere la loro offerta verso nuovi modelli di business, in grado di offrire ai clienti nuovi servizi a valore aggiunto, grazie ad una gamma completa di soluzioni per i vari bisogni e tendenze", ha commentato l'. "Oltre alle riaperture dei fitness club, la ripresa dei viaggi e del lavoro in presenza stimolano nuovi progetti nei settori dell'hospitality e del corporate wellness", ha aggiunto.Per il, l'azienda di Cesena punta a unaaziendale, grazie al pieno contributo degli incrementi di prezzo decisi negli ultimi trimestri ed agli investimenti su innovazione e nuovi prodotti, come la nuova Technogym Ride, appena introdotta sul mercato ed alla rivoluzionaria linea per la forza Biostrength, disponibile a partire dai prossimi mesi.Con riguardo al conflitto, Technogym evidenzia che opera nel territorio ucraino esclusivamente tramite distributore locale e per volumi non rilevanti. In relazione al, Technogym opera direttamente attraverso la controllata Technogym ZAO, i cuisono quantificabili nell'ordine del, che ha già provveduto a chiudere i punti vendita retail. Technogym ha anche interrotto le esportazioni verso la Russia. "Evidenziamo che Technogym non ha una significativa esposizione finanziaria, valutaria e commerciale sul mercato russo", viene sottolineato.