Tokyo in rally. Bene il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude in rialzo il listino diche segue la buona performance di Wall Street con acquisti in particolare sui titoli del settore tech più legati all'export in scia alla svalutazione dello yen nei confronti del dollaro.L'indice giapponesemostra un guadagno del 3% continuando la scia rialzista evidenziata da sette guadagni consecutivi, innescata il 14 di questo mese; sulla stessa linea, lieve aumento per, che scambia con lo 0,70%.Su di giri(+1,8%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+0,89%).Pressoché invariato(+0,09%); guadagni frazionali per(+0,58%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,3%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,13%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,05%.Il rendimento dell'tratta 0,22%, mentre il rendimento delè pari 2,83%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 52,7 punti).