Ucraina, forze russe sequestrano convoglio umanitario alle porte di Mariupol

(Teleborsa) - Undi 11 autobus vuoti diretto aper trarre in salvo gli ucraini in fuga dalla città è stato sequestrato dalle forze russe insieme agli autisti dei mezzi e a diversi operatori dei servizi di emergenza. La notizia è arrivata dal governo ucraino. "Dipendenti del servizio di emergenza statale e autisti di autobus sono stati fatti prigionieri" dalle forze russe: "Stiamo facendo di tutto per liberare la nostra gente e sbloccare il movimento di carichi umanitari", ha spiegato in un intervento su Telegram il presidente ucrainoriferendosi al sequestro del convoglio. Da parte sua, la vice premier ucrainaha aggiunto che il convoglio è stato fermato a un posto di blocco russo vicino a Mangush, a circa 15 km a ovest di Mariupol, ed è stato portato in un luogo sconosciuto.Le forze russe sarebbero entrate anel frattempo in base a quanto hanno riferito la Difesa Usa riferisce. Tra queste ci sono anche separatisti del. "Gli ucraini stanno lottando molto duramente per non far cadere la città" nelle mani di Mosca, sottolinea la fonte americana. Il funzionario ha riferito inoltre che glihanno "constatato attività navale russa nel Mar Nero ma questo non significa che un attacco con mezzi anfibi controsia imminente".L'ha avvertito che c'è il serio rischio di una ulterioredi violenza della Russia in Ucraina. In un rapporto sulla stato della guerra si che legge che "la popolazione ucraina nelle città occupate dai russi continua a protestare e gli sforzi per sottomettere la popolazione manipolando i media, diffondendo propaganda e insediando leader-marionetta pro Cremlino finora sono falliti. La Russia probabilmente risponderà a questi fallimenti impiegando misure sempre più violente e coercitive nel tentativo di sopprimere la popolazione ucraina".