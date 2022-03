A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street, mentre l'attenzione resta sull'Ucraina e sul viaggio in Europa del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Sul fronte macroeconomico, le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione sono scese di 28mila unità nell'ultima settimana a 187.000, il dato più basso dal settembre 1969.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,73%, a 34.609 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Buona la prestazione del(+1,44%); come pure, in rialzo l'(+0,96%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,85%),(+1,53%) e(+0,95%).Tra i(+5,97%),(+2,44%),(+1,40%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,88%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,75%.Tra i(+10,07%),(+5,97%),(+5,50%) e(+5,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,91%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,55%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,09%.Scende, con un ribasso del 3,90%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 215K unità)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,6%)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -218 Mld $; preced. -219,9 Mld $)14:45: PMI manifatturiero (atteso 56,3 punti; preced. 57,3 punti)14:45: PMI servizi (atteso 56 punti; preced. 56,5 punti).