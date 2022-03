Auto, UNRAE: "Nel 2021 persi 6,3 miliardi di fatturato rispetto al 2019"

(Teleborsa) - Il recupero del 2021 del settore auto e i sostegni al mercato hanno prodotto, rispetto al 2020, un aumento del fatturato a 36,3 miliardi di euro, ma ben sotto i 42,6 miliardi del 2019 (-6,3 miliardi). Anche il gettito Iva è salito a 6,6 miliardi, ma l'Erario ha perduto oltre un miliardo di euro rispetto al gettito di 7,7 miliardi del 2019. Questi i numeri contenuti nelda cui emerge che in Italia il parco circolante è fra i piu' vecchi d'Europa. A fine 2021 nel nostro Paese erano oltre 38,8 milioni le autovetture circolanti, con una età media che da 7,9 anni del 2009 è cresciuta di anno in anno fino agli 11,8 anni attuali e il 26,2% dei veicoli ante Euro 4."Un invecchiamento progressivo del parco circolante – commenta– dovuto alle crisi economiche (anni 2008, 2012-2013 e 2020) e alla conseguente debolezza del mercato, con effetti negativi sulla salute dei cittadini e sull'ambiente. Con questo tasso di rinnovo servirebbero 26 anni per sostituirlo tutto, pertanto, sono necessari interventi mirati per accelerare il processo di decarbonizzazione dello stesso e supportare la transizione ecologica".In termini di anzianità non va meglio per i parchi circolanti degli altri comparti: su 4.125.000, oltre il 43% è ante Euro 4 e oltre il 53% dei 709.000 veicoli industriali sopra le 3,5t. Il parco deglipresenta un'anzianità media di 12 anni.Ilnel 2021 ha fatto meglio delle auto: ihanno segnato un leggero calo rispetto ai livelli pre-pandemia (-2,4% sul 2019), mentre i(+4,7%), i(+3,7%), ai quali si affianca la performance degli(+3,5%), sono tornati a posizionarsi su livelli lievemente superiori al 2019.Sullepesano gli impatti negativi delle tensioni geopolitiche e del conflitto in Ucraina, oltre alle criticità legate alla disponibilità di componentistica, preesistenti ma aggravate dall'attuale situazione internazionale. Il sostegno ai vari comparti potrà arrivare dai fondi attualmente disponibili o quelli eventualmente messi a disposizione per supportare l'esigenza di rinnovo di uno dei parchi circolanti tra i più vecchi d'Europa.Ilevidenzia come anche se lehanno dimezzato le immatricolazioni negli ultimi tre anni (da 852mila del 2019 a 437mila del 2021 le auto a benzina, e da 763mila a 323mila le diesel), queste due categorie con oltre 34,5 milioni di unità rappresentano insieme il 90% del parco circolante sulle strade italiane. In più, il 26,2% del totale è ante Euro 4, vale a dire che un'auto su quattro ha oltre 15 anni di età. Di converso cresce il numero delle"alla spina" (ECV), salite da 17.185 del 2019 a 136.311 del 2021, ma che pur raggiungendo quota 9,4% del totale, restano indietro rispetto alla media del 20% degli altri 4 maggiori mercati europei e molto lontani dal 26% della, dal 18,6% dele dal 18,3% della. In crescita nel 2021 anche leun canale che negli altri 4 maggiori mercati europei è maggioritario rispetto alle vendite ai privati, ben sopra il 50% con il picco del 65,4% in Germania, mentre in Italia è fermo al 37,5%. La differenza è dovuta al diverso trattamento fiscale, che fissa al 20% la quota ammortizzabile e una detraibilità IVA del 40% in Italia rispetto a quote del 100% degli altri Paesi. Recupera nel 2021 ilanche se rimane al di sotto dell'11,5% rispetto al 2019, con 4.960.000 passaggi di proprietà. Nuovo record dal 2013 per l'anzianità media delle auto trasferite che tocca i 9,8 anni.