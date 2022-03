BCE ripristina gradualmente criteri garanzie finanziamenti a banche

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso diin vigore dall'aprile 2020. Il Consiglio direttivo ha tenuto conto dell'impatto di questa graduale eliminazione sulla disponibilità di garanzie delle controparti dell'Eurosistema, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di continuare a mobilitare garanzie fino alla scadenza delle operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO III) in essere. Per una notale normalizzazione sarà necessario circa un anno e il processo prevede tre fasi.Francoforte aveva adottato il pacchetto, per facilitare la disponibilità di garanzie idonee per le controparti dell'Eurosistema e per mitigare l'effetto sulla disponibilità delle garanzie di possibili declassamenti di rating derivanti dalle ricadute economiche dell'emergenza sanitaria.Contestualmente, la BCE ha deciso diche non soddisfano i requisiti minimi di qualità creditizia dell'Eurosistema ma soddisfano tutti gli altri criteri di ammissibilità applicabili, almeno fino a quando i reinvestimenti in GGB nell'ambito del PEPP continuano.