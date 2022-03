Beghelli torna in utile nel 2021. Fatturato +16%

Beghelli

(Teleborsa) - Iconsolidati dell’esercizio 2021 disono stati pari a 148 milioni di euro in incremento di 20,7 milioni (+16,2%) rispetto ai 127,3 milioni dell’esercizio 2020.Il EBITDA ) si attesta a 15,1 milioni mentre il(EBIT) risulta positivo per 6,8 milioni (in perdita per 2,3 milioni al 31/12/2020).L’di pertinenza dei Soci della controllante è pari a 3,1 milioni contro la perdita di 8,9 milioni al 31/12/2020.L’Indebitamento Finanziario netto al 31 dicembre 2021 è pari a 42,8 milioni in riduzione di 11,8 milioni rispetto al 31 Dicembre 2020.Beghelli prevede per l’esercizio 2022, "in assenza di elementi straordinari, anche collegati all’attuale conflitto in Ucraina", un incremento deiconsolidati rispetto all’esercizio 2021, accompagnati da un miglioramento dell’, con livelli diin riduzione, "in un quadro complessivo di sostenibilità del proprio business".