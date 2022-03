Borse asiatiche miste. BOJ preoccupata da inflazione

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, dopo la giornata negativa di Wall Street. Al centro dell'attenzione degli investitori restano gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina e i commenti più aggressivi da parte dei funzionari della Federal Reserve statunitense. La pressione cresce anche per i policymaker Bank of Japan, che dai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria sembrano più preoccupati dall'. Iniziano a impensierire anche gli effetti delle tensioni geopolitiche e del conflitto in Est-Europa."Lepeseranno non solo sull'economia russa, ma sulla crescita globale prolungando i vincoli di fornitura a livello mondiale", ha detto oggi Goushi Kataoka, board member della Bank of Japan. "Per il momento, dobbiamo prestare attenzione ai rischi al ribasso per l'economia giapponese, così come ai".mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,25%, mentre, al contrario, perdono terreno, che ritraccia dello 0,74%, e, che lascia sul terreno lo 0,63%. Leggermente negativo(-0,45%); sui livelli della vigilia(-0,2%). In lieve ribasso(-0,31%); consolida i livelli della vigilia(+0,05%).Sul fronte macroeconomico, è, secondo il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero di marzo.Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,17%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,26%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,18%.Il rendimento dell'scambia 0,23%, mentre il rendimento per ilè pari 2,84%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 52,7 punti).