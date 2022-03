Borse caute. Piazza Affari corre sola

S&P-500

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui ha regnato la cautela per tutta la seduta. Nel frattempo sulla borsa di New York, l'si muove in rialzo dello 0,78%. Gli occhi degli investitori restano puntati sul vertice straordinario della Nato e del G7 e sul Consiglio europeo, al quale partecipa anche il presidente americano Joe Biden. In tutti gli incontri si discuterà dellae sulla via da percorrere.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,099. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,94%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 112,5 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +153 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,05%.resta vicino alla parità(-0,07%), piatta, che tiene la parità, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,39%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 24.401 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 26.637 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,99 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,05%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,26 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,71 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,18 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso dell'8,40%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,21%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,73%.Decolla, con un importante progresso del 2,46%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,07%.Scende, con un ribasso del 2,58%.Crolla, con una flessione del 2,12%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,03%.Tra i(+5,58%),(+2,10%),(+1,56%) e(+1,54%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,46%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,44%.In perdita, che scende del 3,42%.Tra ledi maggior peso:01:30: PMI manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 52,7 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 56 punti; preced. 58,2 punti)10:00: PMI composito (atteso 53,9 punti; preced. 55,5 punti)10:00: PMI servizi (atteso 54,2 punti; preced. 55,5 punti)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 215K unità).