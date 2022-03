Consiglio europeo: da energia a difesa, i temi sul tavolo

(Teleborsa) - Tanti i temi sul tavolo delin programma oggi e domani, che torna a riunirsi per discutere della risposta comune a un mese esatto dall’invasione russa in Ucraina. Sarà presente anche il Presidente degli Stati Uniti,Si discuterà, in particolare, di come mantenere l’impegno nei confronti dell’Ucraina e della popolazione ucraina: nel dettaglio, come “fornire in modo coordinato, si legge in una nota.Grandeggia, ovviamente, ilE, proprio in vista di questo importante appuntamento, ieri sono arrivate le proposte della Commissione: in particolare, al vaglio la possibilità di creare insieme una task force per gli acquisti comuni di gas sul mercato internazionale, come fatto nel più recente passato relativamente all’acquisto dei vaccini anti-Covid, bissando a grandi linee la stessa strategia.La proposta – che sembra raccogliere quanto caldeggiato da Italia e Spagna in particolare – è contenuta nella comunicazione a corredo del regolamento adottato nei giorni scorsi da Bruxelles con l’obiettivo di garantire sicurezza degli approvvigionamenti in vista del, in un contesto caratterizzato dall’incertezza legata a un conflitto del quale è impossibile prevedere gli sviluppi.Saranno esaminati anche iome ad esempio tetto al prezzo del gas e soluzioni per limitare l’effetto di traino del prezzo del gas all’ingrosso sulle bollette dell’elettricità di consumatori e imprese. Bruxelles propone anche il riempimento dei depositi di gas almeno all’80% per il prossimo inverno e dall’anno successivo al 90% entro il 1 novembre.“Il prezzo dell’energia non è uguale in tutto il mondo, oggi costa dieci volte più in Italia che negli Stati Uniti e anche all’interno dell’Europa non è uguale in ogni paese. Ed è questa la discussione che ci sarà soprattutto domani, la battaglia che ci sarà soprattutto domani per stabilire il prezzo massimo dell’energia. Perché se il costo dell’energia è diverso in ogni paese, la competitività è diversa in ogni Paese”, ha detto ieri il ministro dello Sviluppo economico,Ieri, intanto, è arrivato ildi crisi sugli aiuti di Stato per sostenere le imprese europee e i settori più colpiti dal caro energia esacerbato dalla guerra in Ucraina.. E dobbiamo agire in modo coordinato. La Commissione consentirà agli Stati membri di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per far fronte a questa situazione senza precedenti, proteggendo nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico”. Lo ha detto la vicepresidente Ue, Margrethe Vestager.Dunque, sostegni alle imprese per un totale del 30% dell’aumento fino a un massimo di