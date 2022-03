Fideuram Vita, Gota: "Settore assicurativo ha ruolo chiave per obiettivi sostenibilità"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "degli obiettivi dell’e dell’attraverso l’offerta di investimenti più green e social, di una previdenza integrativa più attrattiva e di prodotti vita, danni e malattia più inclusivi". Lo ha detto, AD e DG die Responsabile Coordinamento Società del Ramo Vita in, intervenendo come relatrice ad un convegno dell’Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione."Con l’obiettivo di- ha spiegato - a dicembre abbiamo aderito alla, un’alleanza internazionale nata sotto l’egida delle Nazioni Unite che conta oggi circa 70 membri e oltre 10 mila miliardi di dollari di attivi in gestione, ed entro fine anno pubblicheremo per la prima volta i nostri obiettivi di decarbonizzazione ed engagement".Gota ha poi citato la partecipazione alla"un’altra iniziativa di settore - ha affermato - che ci accompagnerà nel percorso verso la neutralità climatica per il segmento danni"."Il nostro- ha aggiunto - si riflette anche nell’attenzione con cui seguiamo le diverse richieste da parte dei clienti e nei progetti che abbiamo attivato perall’interno del nostro, come per esempio l’iniziativa che mira a valorizzare persone e talenti con neurodiversità. Ci impegniamo, inoltre, a creare valore nella comunità: lo facciamo - in primis - attraverso Area X, lo spazio torinese ideato per creare consapevolezza sull’importanza del tutelarsi dai rischi di tutti i giorni, ma anche attraverso altre iniziative con impatto sociale, come il contest per coinvolgere i giovani “Proteggere ad arte”, da poco conclusosi, o l’iniziativa che lanceremo a breve a supporto di imprese innovative e sostenibili".