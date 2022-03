Frendy Energy, ricavi a 2,1 milioni nel 2021

Frendy Energy

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato ricavi pari a 2,1 milioni di euro (2,3 milioni di euro nel 2020). Il(MOL)si è attestato a 1,099 milioni di euro (1,185 milioni di euro nel 2020), mentre il(EBIT) è di 315 mila di euro (418 mila euro nell’esercizio precedente).L'complessivo si attesta a 225 mila di euro, rispetto al risultato netto positivo per 251 mila di euro al 31 dicembre 2020.del Gruppo al 31 dicembre 2021 è positivo per 1,057 milioni di euro in deciso miglioramento dai -612 mila euro al 31 dicembre 2020, grazie alla buona gestione operativa e all’incasso di un credito fiscale.Il Gruppo Frendy Energy, "nonostante l’attuale contesto sia caratterizzato da condizioni di bassa idraulicità estese a tutto il Nord Italia", stima per il 2022 un leggero, "qualora l’idraulicità si riporti ai livelli attesi".