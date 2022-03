Gas, Bonomi: serve tetto europeo al prezzo

(Teleborsa) - Quella di Putin sul gaser "poter sostenere il rublo, ma i contratti internazionali di gas sono ben chiari ed è il dollaro" la moneta prevista per gli scambi. Così il Presidente di Confindustria,a Rtl 102.5, commenta la mossa del Presidente russo diper il pagamento del gas.Sull'economia italiana "abbiamo un trend di rallentamento, rallentamento iniziato prima della guerra, la guerra ha accentuato, ovviamente, questa frenata. Noi siamo ad un bivio: se saremo in grado e avremo la forza e il coraggio di fare le scelte che sono necessarie per sostenere laallora io sono molto ottimista perchè abbiamo dimostrato che come Paese non abbiamo niente da farci insegnare da nessuno; se però faremo scelte di piccolosiamo destinati ad una frenata brusca, dolorosa che farà molto male", dice il numero degli Industriali che dice di aspettarsi che "oggi, al Consiglio europeo, il presidente Draghi cerchi di far passare la posizione chper evitare quelle speculazioni che sono state fatte e che hanno portato il prezzo dell'energia a livelli folli e ingiustificati".