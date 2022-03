Gibus, utile 2021 balza a 14 milioni. Dividendo di 1 euro

Gibus

(Teleborsa) -ha chiuso il 2021 conpari a 72,7 milioni di euro, in aumento del 61,3% rispetto al 31 dicembre 2020; si tratta del miglior risultato della storia dell'azienda. Ilregistra ricavi pari a 32,4 milioni, +65,2% rispetto all'esercizio precedente e rappresenta il 46% del totale (45% nel 2020). I ricavi realizzati insono pari a 53,9 milioni di euro, in crescita del 74,1% al 2020, mentre quelli realizzati all'estero sono pari a 18,8 milioni di euro, registrano una crescita del +33,2% e assestandosi al 25,8% del totale (31,3% nel 2020). L'si attesta a 18,2 milioni di euro (EBITDA margin pari al 25%, rispetto al 18,8% nel 2020), con una crescita del +115% rispetto al 2020.La società, attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso l'esercizio con undi 14 milioni di euro, in incremento del +158% rispetto all'anno prima. Laè pari a -17,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -7,3 milioni al 31 dicembre 2020 grazie all'elevata marginalità operativa e tenuto conto della distribuzione di dividendi per 2,7 milioni e degli investimenti realizzati nell'esercizio (2,5 milioni). Proposto unpari a 1 euro per azione (35,7% payout ratio, 6,6% dividend yield)."Il settore di riferimento del gruppo, quello dell'outdoor e della protezione solare, ha- ha commentato l'- Anche nel 2021 si è confermata, se non rafforzata, la tendenza dei consumatori ad investire su soluzioni capaci di apportare un miglioramento della qualità degli spazi abitativi, con particolare focus sugli ambienti esterni"."Laè stata confermata a livello governativo fino a tutto il 2024, dando quindi all’iniziativa aziendale un orizzonte favorevole di medio termine - ha aggiunto - Durante questo periodo ci impegneremo per potenziare la nostra presenza e il, scelta strategica che abbiamo già avviato con il potenziamento della nostra rete di presidio commerciale sui mercati di lingua francese e tedesca"."Il 2022 si apre quanto mai nel segno dell'incertezza e dell'instabilità: benché il gruppo non abbia subito effetti diretti in termini di business non avendo, risultano tuttavia evidenti i rischi che l’instabile scenario macroeconomico porta con sé: dall'aumento dei costi dell'energia e di tutte le principali materie prime, alla propensione all'acquisto da parte dei consumatori", ha spiegato Bellin.