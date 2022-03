Giorgio Fedon & Figli, ricavi a doppia cifra nel 2021. Perdita si riduce

Giorgio Fedon

(Teleborsa) - Nel 2021 il Fatturato del Grupposi attesta a 50,1 milioni di euro in aumento del 18,5% rispetto ai 42,3 milioni del 2020, "grazie alla ripresa dell’attività aziendale nei mercati in cui opera il Gruppo dopo l’interruzione imposta a causa della pandemia".L’ EBITDA è positivo e pari a 1,8 milioni (contro Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2020) la cui marginalità netta sul totale dei ricavi risulta in riduzione rispetto all’esercizio precedente di sei punti percentuali.Ilnetto (EBIT) è pari a -0,9 milioni (pari a 0,0 milioni al 31 dicembre 2020), dopo ammortamenti e svalutazioni pari a 2,6 milioni (3,5 milioni al 31 dicembre 2020).Ilsi attesta a -1,2 milioni (-1,0 milioni al 31 dicembre 2020). Ilè pari a -1,4 milioni (-1,7 milioni al 31 dicembre 2020).è pari a Euro 10,6 milioni (Euro 11,4 milioni al 30.06.2021)