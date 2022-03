Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,29%; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 4.456 punti, ritracciando dell'1,23%.Variazioni negative per il(-1,41%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-1,15%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,84%),(-1,77%) e(-1,50%).del Dow Jones,(+1,06%),(+0,82%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,88%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,01%.scende del 2,78%.(+3,93%),(+2,12%),(+1,11%) e(+1,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,74%.Sensibili perdite per, in calo del 9,34%.In apnea, che arretra del 4,39%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,37%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 214K unità)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,6%)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -218 Mld $; preced. -214,8 Mld $)14:45: PMI manifatturiero (atteso 55,8 punti; preced. 57,3 punti)14:45: PMI servizi (atteso 56 punti; preced. 56,5 punti)15:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,5%; preced. -5,7%)15:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,7 punti; preced. 62,8 punti).