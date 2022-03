Gruppo Cassa Centrale: al via terzo flight della campagna comunicazione nazionale multicanale

(Teleborsa) -prosegue il percorso di brand awareness intrapreso nel 2020 dalche, dopo illancia il terzo flight della campagna di comunicazione multicanalecon l'obiettivo di riaffermare i propri valori.Il terzo flight - si legge nella nota - sarà presente sui principali canali di comunicazione nazionali con il soggetto istituzionale e con elementi strategici dedicati allaAl via,la campagna si svilupperà con un calendario articolato fino alttraverso un media mix diversificato.media che fungeranno da veicoli per i messaggi istituzionali: canali( (circa il 45% degli spot sarà in prime time), con programmi istituzionali sulle principali reti nazionali,on 35 uscite sulle principali testate nazionali a garanzia di alti parametri qualitativi di copertura, richiamando inizialmente l’ADV istituzionale per poi introdurre successivamente elementi strategici su attività e posizionamento di Gruppo. Pianificata parallelamente un’innovativasu vari portali di informazione, con strumenti che collegheranno gli utenti allo spot e alla campagna sulla landing page dedicata “Le Banche di tutti noi” sul sito.Da: prevista unapensata per intercettare un pubblico molto ampio.“Con il terzo flight della campagna – commentaPresidente di Cassa Centrale Banca –La pianificazione media è stata studiata con grande cura per garantire massima efficacia e maggiore visibilità ai nostri portatori di interesse. In un periodo caratterizzato da così– conclude il Presidente Fracalossi – riteniamo essenziale proseguire il percorso di consolidamento identitario del Gruppo, per