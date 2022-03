Iberia volerà all’85% dei livelli pre-Covid sul lungo raggio

(Teleborsa) - Iberia arriverà in estate all’85% della capacità operativa del 2019 sulle rotte a lungo raggio, prevedendo 340 voli a settimana, di cui 220 verso l’America Latina, mentre in Europa i voli pareggeranno quelli pre-Covid.Particolare accento sull’offerta verso gli Stati Uniti, destinazione che vedrà il maggiore impiego di capacità da parte del vettore: il numero di destinazioni passerà da sei a nove e offrirà, con l’introduzione da giugno della nuova rotta per Washington DC e poi da Dallas, il ripristino di San Francisco e l’aumento di frequenze per Boston, Los Angeles, Miami e New York.In Europa, Iberia e Iberia Express tornano al 100% della capacità offerta nel 2019 sul corto e medio raggio, e con forte incremento sulle rotte vero Canarie e Baleari.In Italia Iberia raggiungerà Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna e Torino e, da metà giugno, Catania, Olbia e Cagliari, mentre Iberia Express volerà anche su Bari.