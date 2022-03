ILBE, ricavi 2021 a 152,3 milioni: +26%

ILBE

(Teleborsa) - L’esercizio 2021 di(Iervolino and Lady Bacardi Entertainment) si chiude con undi Gruppo pari a 18,4 milioni, inleggera diminuzione rispetto all’esercizio 2020 (Euro 19,5 milioni), principalmente per il maggior peso degli oneri finanziari netti derivanti essenzialmente da differenze cambio su contratti in valuta.L’, prima di alcuni oneri non ricorrenti per Euro 0,9 milioni, ha raggiunto Euro 24,4, con una crescita del 7,2% vs l’analogo periodo dell’esercizio 2020; l’incidenza dell’EBIT sui ricavi risulta pari al 16,0%, in lieve flessione rispetto al 18,9% dell’esercizio 2020.a 152,3 milioni, +26% rispetto all’esercizio 2020 (Euro 120,7 milioni nell’esercizio 2020).Laal 31 dicembre 2021 presenta un saldo debitorio di Euro 29,3 milioni rispetto al saldo al 31 dicembre 2020 di Euro 15,6 milioni, in aumento principalmente per via di alcuni pagamenti per gli investimenti in opere filmiche (film Lamborghini e Muti) del secondo semestre 2021 sostenuti con nuovi finanziamenti.