Intercos, fondo GIC converte azioni delle holding in azioni della quotata

Intercos

(Teleborsa) - Ilhadetenuta nelle holding Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l. in un numero equivalente di azioni di, gruppo attivo nella cosmetica e quotato da novembre 2021 su Euronext Milan. Raffles Blue (veicolo di GIC) detiene una partecipazione pari al 16,912% di Dafe 4000 e al 29,337% di Dafe 5000 (entrambe controllate dal fondatore di Intercos Dario Ferrari). Il prezzo pagato da Raffles Blue per l'acquisto delle partecipazioni corrispondeva a un prezzo per azione di Intercos pari a 12,046 euro. Per effetto della conversione, gli verranno assegnate complessivamente 7.963.292 azioni Intercos, corrispondenti a circasociale della stessa."GIC è un investitore di lungo periodo ed intende continuare a supportare Intercos a seguito della quotazione completata con successo dalla stessa", ha commentatoHead dell'Integrated Strategies Group di GIC.ha, da parte sua, ribadito che "GIC ha dimostrato di essere un socio leale e propositivo in Dafe. Sono felicissimo che la nostra partnership continui avendo GIC come azionista di minoranza in Intercos".