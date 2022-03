Jonix, ricavi +24% nel 2021. Cedola 0,076 euro

Jonix

(Teleborsa) - L'esercizio 2021 disi chiude con unche si attesta a 7 milioni di euro, in crescita del 17,3% rispetto ai 6 milioni di euro nel 2020. Isono pari a 6,8 milioni di euro, in aumento del 23,9% rispetto a 5,5 milioni di euro nel 2020.Il EBITDA ) si attesta a 1,41 milioni di euro, rispetto a 1,54 milioni di euro nel 2020, mentre il(EBIT) è pari a 1,12 milioni di euro, rispetto a 1,33 milioni di euro nel 2020.è pari a 0,96 milioni di euro, in linea rispetto a 0,98 milioni di euro nel 2020, dopo imposte per 125 migliaia di euro (339 migliaia di euro nel 2020).Laè cash positive per 3,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (debito per 22 migliaia di euro).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 964.678: Euro 8.000 a riserva legale; Euro 456.678 a riserva straordinaria; Euro 500.000 a, mediante distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,076 per azione, relativamente alle n. 6.542.900 azioni ordinarie in circolazione.