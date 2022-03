La Borsa di Mosca riapre in rialzo, sostenuta dalle nuove regole

(Teleborsa) -, dopo quasi un mese di chiusura per il trading sulle azioni. È infatti ripresa oggi la negoziazione di 33 titoli di società russe che fanno parte dell'indice, il quale mostra una un'ora e mezza dalla ripresa del suo calcolo. Tra i titoli che sono tornati agli scambi, i rialzi maggiori sono registrati da PhosAgro (+30%), Magnit (+28%) e Tatneft (+23%). Rosneft guadagna il 21%, Gazprom e Lukoil il 17%. L'unico ad affondare, con un ribasso di quasi il 10%, è Aeroflot, la principale compagnia aerea russa.I valori borsistici del principale indice e delle azioni rimangono comunque ben lontani dai valori pre-conflitto, che ha causato ribassi consistenti nei primi giorni di guerra. Va ricordato che, per proteggere gli asset russi dall'impatto delle sanzioni internazionali, Mosca ha vietato lae impostodi azioni. Inoltre, a inizio marzo ha affermato che il suosarebbe intervenuto per sostenere il mercato azionario con un massimo di 10 miliardi di dollari quando avrebbe riaperto.